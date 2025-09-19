Кавай Леонард назван причиной самого разрушительного трансфера в истории НБА

Журналист и редактор The Ringer Билл Симмонс назвал переход Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс» одной из самых проблемных сделок в истории НБА. По его словам, последствия этого решения стали крайне тяжёлыми для клуба, если учитывать вложенные ресурсы и скандалы, связанные с этим трансфером.

«Эта история с Каваем, всё, что связано с сотрудничеством с ним, цена его подписания вместе с Полом Джорджем, отданные игроки и драфт-пики, скандал — всё это делает сделку самой разрушительной в истории лиги. Думаю, её даже невозможно с чем-то сравнить. Это уже можно считать одним из худших обменов всех времён», — сказал Симмонс в подкасте The Ringer.