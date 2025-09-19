Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард назван причиной самого разрушительного трансфера в истории НБА

Кавай Леонард назван причиной самого разрушительного трансфера в истории НБА
Комментарии

Журналист и редактор The Ringer Билл Симмонс назвал переход Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс» одной из самых проблемных сделок в истории НБА. По его словам, последствия этого решения стали крайне тяжёлыми для клуба, если учитывать вложенные ресурсы и скандалы, связанные с этим трансфером.

«Эта история с Каваем, всё, что связано с сотрудничеством с ним, цена его подписания вместе с Полом Джорджем, отданные игроки и драфт-пики, скандал — всё это делает сделку самой разрушительной в истории лиги. Думаю, её даже невозможно с чем-то сравнить. Это уже можно считать одним из худших обменов всех времён», — сказал Симмонс в подкасте The Ringer.

Материалы по теме
Раскрыты подробности переводов «Клипперс» скандальной фирме Кавая Леонарда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android