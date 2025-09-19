Скидки
Эргин Атаман заявил, что «Панатинаикос» может выставить 2 состава уровня «Финала четырёх»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман оценил готовность команды к новому сезону Евролиги. По его словам, клуб сохраняет основу прошлых лет, усилив состав новыми игроками, и готов бороться за все трофеи.

«У нас отличная команда, как и в последние два года. Появились несколько новых игроков. Думаю, мы поборемся за все награды в этом сезоне. Подготовка продолжается, часть игроков только что вернулись с Евробаскета. Система осталась прежней, 90% состава сохранены, новые игроки внесут свой вклад. На этот раз «Панатинаикос» может выставить два разных состава, и оба будут способны бороться за «Финал четырёх», — приводит слова Атамана Basket News.

