Кущенко: Единая лига не выпала из общего концепта европейского баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о Суперкубке, в котором примут участие иностранные команды, а также отметил, что Лига не выпадала из общего концепта европейского баскетбола.

«Я хочу сказать, что Лига ВТБ и так не выпала из общего концепта европейского баскетбола. У нас выступают игроки, которые затем уезжают в серьёзные европейские клубы. Так что мы с этим вызовом справляемся, а с подписанием нового партнёра получаем даже такое мини-возвращение на международную арену.

Поверьте, была проделана большая работа, чтобы согласовать участие иностранных команд в нашем внутрисезонном Кубке. В зависимости от того, как пройдёт сезон, будет понятно, что делать дальше», — приводит слова Кущенко «Перехват».