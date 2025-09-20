Куминге придётся идти на уступки ради перехода в «Уорриорз»

Игрок НБА Жонатан Куминга рассматривает возможность подписания квалификационного предложения, если «Голден Стэйт» не согласится на его условия. Представитель баскетболиста Аарон Тёрнер подчеркнул, что именно форвард должен пожертвовать частью своих требований, чтобы переход состоялся.

«Опция игрока для него крайне важна. Очевидно, что Куминга должен пойти на уступки, чтобы это сработало. Он отказывается от настоящих возможностей. Би Джей Армстронг прямо сказал ему: «Мы хотим, чтобы ты оставался собой, не меняй ничего и просто показывай свой баскетбол». В «Голден Стэйт» этого сделать полностью невозможно», — приводит слова Тернера 95.7 The Game.