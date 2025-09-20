Скидки
Касаткину, задержанному во Франции, до сих пор не разрешают посещать спортзал

Комментарии

В посольстве России в Париже сообщили, что 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне, до сих пор лишён возможности посещать спортзал.

«Российский спортсмен по-прежнему лишён возможности пользоваться тюремным спортзалом», — сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве. «Несмотря на многочисленные обращения, существенных изменений в условиях его содержания не наблюдается», — добавили там.

Напомним, Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже и с тех пор содержится под стражей по подозрению в участии в деятельности хакерской группировки. Спортсмен отвергает все выдвинутые против него обвинения.

