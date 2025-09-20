«Надо работать». Андрей Фетисов указал на недостатки в игре Егора Дёмина

Российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда, Андрей Фетисов высказался по поводу соотечественника 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в преддверии сезона-2025/2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я смотрел какие-то матчи, отрезки с его участием в летних играх. Надо работать над броском. Движение есть, но, помимо броска, нужно поработать ещё и над физикой. Ему будет тяжеловато в физическом плане пока что», — приводит слова Фетисова LIveResult.

Дёмин проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА: