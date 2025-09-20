Скидки
Невеста задержанного Касаткина вынужденно покинула территорию Франции

В посольстве РФ в Париже сообщили, что невеста 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в июне и только недавно получившая разрешение на свидания с ним, была вынуждена покинуть Францию по причине окончания срока действия её визы.

«Подтверждаем, что Касаткину было предоставлено право на свидания с невестой, состоялось несколько таких встреч. Однако она уже уехала из Франции в Россию в связи с окончанием срока действия визы», — рассказали «РИА Новости» в посольстве.

Напомним, Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже и с тех пор содержится под стражей по подозрению в участии в деятельности хакерской группировки. Спортсмен отвергает все выдвинутые против него обвинения.

