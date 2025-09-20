Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портал из США выделил Егора Дёмина среди игроков «Бруклина», за кем стоит следить

Портал из США выделил Егора Дёмина среди игроков «Бруклина», за кем стоит следить
Комментарии

Североамериканский спортивный портал NBA Analysis опубликовал перечень игроков «Бруклин Нетс», за которыми, по их мнению, будет особенно интересно следить в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Примечательно, что в этот список вошёл 19-летний российский защитник Егор Дёмин, выбранный под восьмым номером на недавнем драфте НБА.

Кроме Дёмина, в число самых перспективных игроков команды также попали центровой Николас Клэкстон и форвард Майкл Портер, который недавно присоединился к «Бруклину» в результате обмена из «Денвер Наггетс».

Сейчас читают:
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android