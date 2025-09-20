Портал из США выделил Егора Дёмина среди игроков «Бруклина», за кем стоит следить

Североамериканский спортивный портал NBA Analysis опубликовал перечень игроков «Бруклин Нетс», за которыми, по их мнению, будет особенно интересно следить в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Примечательно, что в этот список вошёл 19-летний российский защитник Егор Дёмин, выбранный под восьмым номером на недавнем драфте НБА.

Кроме Дёмина, в число самых перспективных игроков команды также попали центровой Николас Клэкстон и форвард Майкл Портер, который недавно присоединился к «Бруклину» в результате обмена из «Денвер Наггетс».

