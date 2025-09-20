Скидки
Баскетбол

Американский портал назвал условие, при котором Дёмин может стать лучшим новичком в НБА

Американский портал назвал условие, при котором Дёмин может стать лучшим новичком в НБА
Североамериканский спортивный портал NBA Analysis в одной из последних публикаций, посвящённых «Бруклин Нетс», поделился мнением о 19-летнем российском защитнике команды Егоре Дёмине, для которого предстоящий сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет первым в карьере. Кроме того, портал отметил, при каком условии Дёмин сможет претендовать на звание лучшего новичка.

«Один из выборов «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года — защитник Егор Дёмин, которого команда выбрала под восьмым номером. Это решение вызвало немало скепсиса, поскольку многие сомневались, что Дёмин попадёт в топ-10. Тем не менее легко понять, почему клуб решил рискнуть и сделать ставку на 19-летнего игрока. В Летней лиге Дёмин провёл три матча за «Нетс», набирая в среднем 11,3 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи за игру при 40,7% реализации бросков с игры и 43,5% — из-за дуги.

Для своего роста он обладает выдающимися способностями к пасу и отличным видением площадки, что позволяет ему выполнять передачи практически любого уровня сложности. Главный вопрос по поводу Дёмина — его стабильность в атаке и броске. Если ему удастся развить надёжный бросок, чтобы оставаться на паркете, он вполне может стать одним из главных претендентов на звание лучшего новичка сезона», — сказано в статье.

