Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перешедший в УНИКС канадец Пьерр ответил на вопрос об интересе со стороны «Локомотива»

Перешедший в УНИКС канадец Пьерр ответил на вопрос об интересе со стороны «Локомотива»
Комментарии

32-летний канадский форвард УНИКСа Дишон Пьерр высказался по поводу интереса к нему со стороны краснодарского «Локомотива-Кубань» перед тем, как перейти в казанский клуб. Примечательно, что изначально Пьерра связывали с «Локомотивом», однако этот переход так и не состоялся.

— В российских СМИ были слухи о твоём возможном переходе в «Локомотив-Кубань». Это было до того момента, как ты подписал контракт с УНИКСом. Это реальная история?
— Да, реальная история. Был интерес со стороны «Локо» и некоторые обсуждения контракта, — приводит слова Пьерра телеграм-канал «Два кольца».

Сейчас читают:
Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги Все команды, которые могут удивить в новом сезоне Единой лиги
На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир? На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android