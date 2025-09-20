Перешедший в УНИКС канадец Пьерр ответил на вопрос об интересе со стороны «Локомотива»

32-летний канадский форвард УНИКСа Дишон Пьерр высказался по поводу интереса к нему со стороны краснодарского «Локомотива-Кубань» перед тем, как перейти в казанский клуб. Примечательно, что изначально Пьерра связывали с «Локомотивом», однако этот переход так и не состоялся.

— В российских СМИ были слухи о твоём возможном переходе в «Локомотив-Кубань». Это было до того момента, как ты подписал контракт с УНИКСом. Это реальная история?

— Да, реальная история. Был интерес со стороны «Локо» и некоторые обсуждения контракта, — приводит слова Пьерра телеграм-канал «Два кольца».