Дишон Пьерр назвал баскетболиста из России, который сразу приходит ему на ум

32-летний канадский форвард УНИКСа Дишон Пьерр назвал первого человека, который приходит ему в голову, когда речь заходит о российских баскетболистах.

— Когда ты слышишь фразу «российский баскетболист», кто приходит на ум в первую очередь?
— Андрей Кириленко, — цитирует Пьерра телеграм-канал «Два кольца».

Стоит отметить, что Пьер пополнил состав казанской команды по итогам межсезонья Единой лиги ВТБ — 2025. Примечательно, что изначально в слухах упоминалась команда «Локомотив-Кубань», однако переход туда так и не состоялся.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

