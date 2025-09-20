Чемпион Евролиги, перешедший в УНИКС, составил топ-5 игроков предстоящего сезона ЕЛ

31-летний новичок казанского УНИКСа, выступающий на позиции форварда, канадец Дишон Пьерр представил топ-5 игроков Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

— Думаю, ты хорошо знаешь звёзд Единой лиги ВТБ. Ты играл вместе с ними или против них, поэтому можешь назвать топ-5 игроков в предстоящем сезоне Единой лиги?

— Не назову полностью топ-5, но точно включил бы туда Джалена Рейнольдса…

— Может, отметишь кого-то из других команд? Ты играл вместе с Антониусом Кливлендом.

— Да, хорошо. Я знаю всех ребят из других команд. Кассиус Робертсон, также Мело Тримбл из ЦСКА, мой братишка Тони Джекири, правда, не уверен в том, что он до сих пор играет в Единой лиге. Здесь есть много талантливых парней.

— Ты назвал игроков из ЦСКА и «Локо». Может, кого-то отметишь из «Зенита»?

— Ливай Рэндольф, тоже мой дружище. Он невероятно талантливый игрок, — сказал Пьерр в интервью пресс-службе команды.