Андрей Воронцевич назвал пятёрку лучших российских баскетболистов в истории

38-летний тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью сервису Okkо назвал пятёрку лучших российских баскетболистов в истории.

Пятёрка лучших российских баскетболистов, по мнению Воронцевича:

Александр Каун;

Алексей Швед;

Андрей Кириленко;

Виктор Хряпа;

Тимофей Мозгов.

Каждый из названных баскетболистов провёл часть своей карьеры в НБА. Каун был выбран под 56-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Затем права на баскетболиста приобрёл «Кливленд Кавальерс». За них он сыграл в сезоне-2015/2016. Швед играл в США с 2012 по 2015 год за команды «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». Кириленко был выбран на драфте-2001 под 24-м номером «Ютой Джаз» и выступал за них до 2011-го.

Хряпа был частью НБА с 2004 по 2008 год, сыграв за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз». Мозгов сменил больше всех команд в США, выступая с 2010 по 2019 год за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».