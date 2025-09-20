Скидки
В «Лейкерс» были впечатлены игрой Дончича на Евробаскете-2025 — инсайдер

В «Лейкерс» были впечатлены игрой Дончича на Евробаскете-2025 — инсайдер
Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин рассказал о реакции руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» на выступление игрока «озёрников», 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на Евробаскете-2025.

«Тренерский штаб «Лейкерс» был впечатлён тем, как Дончич двигался [на Евробаскете-2025] по сравнению со своими выступлениями во второй половине минувшего сезона НБА, когда он был медленным из-за растяжения икроножной мышцы. Восхищение со стороны руководства «Лейкерс» было вызвано даже его защитой, которая до этого была пятном в его резюме, достойное Зала славы.

Как сообщили источники ESPN, в какой-то момент турнира [помощник тренера Грег] Сент-Джин показал тренеру сборной Словении Александру Секуличу видеозапись игры Дончича в защите. Сент-Джин считал, что Дончич, помимо своей блестящей игры в атаке, был также лучшим игроком обороны команды. Видеозапись показала — владение за владением — правильное расположение Дончича, его взаимодействие с товарищами по команде и общую самоотдачу. Пелинка тоже это заметил и отметил, что это свидетельствует об улучшении лидерских качеств Дончича», — написал Макменамин в своей статье для ESPN.

Лето у Дончича вышло на загляденье — он стал другим. И как это теперь скажется в НБА
Лето у Дончича вышло на загляденье — он стал другим. И как это теперь скажется в НБА
