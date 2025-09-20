Скидки
Главная Баскетбол Новости

Карри, Батлер и Грин настаивают, чтобы руководство «Голден Стэйт» сохранило Кумингу

Карри, Батлер и Грин настаивают, чтобы руководство «Голден Стэйт» сохранило Кумингу
Комментарии

Известный аналитик НБА Бретт Сигель сообщил о том, что лидеры команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Джимми Батлер оказывают давление на руководство команды, чтобы оно сохранило форварда Жонатана Кумингу в составе.

«Бизнес есть бизнес, и ветераны «Голден Стэйт» это понимают. Но в то же время Куминга дал понять, что готов помочь команде с меньшей суммой в контракте, и всё, что он хочет взамен, — это уважение к нему и возможность самому выбрать своё будущее на следующем этапе в карьере. По словам источников, Стеф, Дрэймонд и Джимми были сторонниками того, чтобы организация удовлетворила эту просьбу Куминги», — написал Сигель в социальной сети Х.

