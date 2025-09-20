«Никакой отдачи от инвестиций». Баркли раскритиковал NIL-контракты для студентов

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскритиковал NIL-контракты для студентов.

NIL (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ») — контракты, позволяющие студентам-спортсменам получать доход от использования своего имени, изображения и внешности.

«Это неустойчивая бизнес-модель, которая приносит $ 10 млн, $ 20 млн, $ 30 млн в год. Если мне придётся платить ребёнку миллионы за то, чтобы он провёл в Оберне шесть месяцев, я не получу никакой отдачи от своих инвестиций», — сказал Баркли на YouTube-канале The Smylie Show.