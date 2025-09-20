Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн поделился секретом успешной семейной жизни, который он усвоил в браке с Саванной

Леброн поделился секретом успешной семейной жизни, который он усвоил в браке с Саванной
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс поделился секретом успешной семейной жизни, который он усвоил в браке со своей супругой Саванной.

«Мы вместе с Саванной со школы, так что не всегда всё будет гладко, в любых отношениях, не говоря уже о тех, в которых ты состоишь с одним человеком больше 20 лет.

Нельзя всегда делать всё по-своему, нельзя всегда думать: «Либо по-моему, либо никак». Так никогда не получится. Поговорка «счастливая жена — счастливая жизнь» — это, чувак, правда», — сказал Джеймс в интервью на YouTube-канале Complex.

Сейчас читают:
«Знал: я стану лучшим». Леброн — о секрете долголетия и любви к баскетболу
«Знал: я стану лучшим». Леброн — о секрете долголетия и любви к баскетболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android