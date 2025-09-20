Леброн поделился секретом успешной семейной жизни, который он усвоил в браке с Саванной

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс поделился секретом успешной семейной жизни, который он усвоил в браке со своей супругой Саванной.

«Мы вместе с Саванной со школы, так что не всегда всё будет гладко, в любых отношениях, не говоря уже о тех, в которых ты состоишь с одним человеком больше 20 лет.

Нельзя всегда делать всё по-своему, нельзя всегда думать: «Либо по-моему, либо никак». Так никогда не получится. Поговорка «счастливая жена — счастливая жизнь» — это, чувак, правда», — сказал Джеймс в интервью на YouTube-канале Complex.