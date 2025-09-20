Сергей Карасёв оценил, как сборная России могла бы сыграть на Евробаскете-2025

Лёгкий форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о прошедшем Евробаскете-2025 и высказался о том, как, по его оценке, могла бы выступить сборная России по баскетболу, если бы приняла участие в турнире.

— Если пофантазировать, как считаете, сборная России в текущем варианте могла бы на что-то рассчитывать [на Евробаскете]?

— Очень тяжело фантазировать, потому что непонятно, кто бы приехал и кто бы играл, потому что сейчас молодые ребята в основном играют, поэтому трудно [рассуждать]. Если ты туда едешь, то шансы у тебя всегда есть, — приводит слова Карасёва телеграм-канал «СБГ Daily».