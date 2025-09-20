Баскетболист из США рассказал об одной вещи, которая доставила ему неудобство в России

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Трент Фрейзер рассказал, к чему ему было сложнее всего адаптироваться в России.

«Только зима. Всё остальное было хорошо. Я достаточно лёгкий в общении и открыт к новому, мне нравится изучать что-то новое. Это новая культура, но мне было достаточно легко ей следовать, попытаться адаптироваться. Единственное — слишком холодно для меня, это единственная вещь, которая доставляла мне неудобства», — сказал Фрейзер в интервью каналу «СБГ Daily».

Американский разыгрывающий защитник является серебряным и бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2024/2025 и сезоне-2023/2024 соответственно.