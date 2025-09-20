Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист из США рассказал об одной вещи, которая доставила ему неудобство в России

Баскетболист из США рассказал об одной вещи, которая доставила ему неудобство в России
Комментарии

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Трент Фрейзер рассказал, к чему ему было сложнее всего адаптироваться в России.

«Только зима. Всё остальное было хорошо. Я достаточно лёгкий в общении и открыт к новому, мне нравится изучать что-то новое. Это новая культура, но мне было достаточно легко ей следовать, попытаться адаптироваться. Единственное — слишком холодно для меня, это единственная вещь, которая доставляла мне неудобства», — сказал Фрейзер в интервью каналу «СБГ Daily».

Американский разыгрывающий защитник является серебряным и бронзовым призёром Единой лиги в сезоне-2024/2025 и сезоне-2023/2024 соответственно.

Материалы по теме
Легионеры «Зенита» Димитриевич и Фрейзер сделали прогнозы на победителя Евролиги и ЛЧ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android