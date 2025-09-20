Авторитетное издание оценило потенциал новичков «Бруклин Нетс»

Аналитик издания Sposrts Illistrated Тайлер Кармона оценил потенциал новичков команды НБА «Бруклин Нетс» Нолан Траорэа, Бена Сарафа и Дрейка Пауэлла.

«Хотя все новички, за исключением Дёмина, были выбраны вне лотереи, каждый из них однажды продемонстрировал достаточный потенциал, чтобы войти в десятку лучших игроков драфта, что должно воодушевить болельщиков «Нетс». Траоре, который когда-то входил в пятёрку перспективных игроков, вероятно, увидел, что его акции упали из-за его непоследовательности в качестве снайпера и опасений по поводу того, сможет ли его худощавое телосложение соответствовать физическому уровню НБА. Его проблемы с броском проявились во время Летней лиги в Лас-Вегасе, где он реализовал всего 14,3% бросков с трёхочковой линии.

Однако Траоре только что был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов ФИБА, набирая в среднем 13,4 очка, делая четыре результативные передачи и 2,4 подбора за игру. Если он станет, по крайней мере, способным снайпером, то у него может быть блестящее будущее в качестве плеймейкера в НБА.

Дрейк Пауэлл после поступления в Университет Северной Каролины в качестве высококлассного пятизвездочного рекрута провёл успешный сезон. Его статистика в колледже, возможно, и не впечатляет, но его успехи на драфт-комбайне НБА 2025 года подчеркивают потенциал, который когда-то сделал его одним из лучших игроков и прогнозируемым выбором в лотерее. Пауэлл стал победителем, показав максимальный вертикальный прыжок с места (95,25 см) и прыжок с разбега (109,22 см), войдя в десятку лучших в каждом упражнении на скорость и манёвренность и заняв пятое место по количеству реализованных трёхочковых бросков с ведения.

В отличие от Пауэлла и Траоре, в игре Бена Сарафа нет очевидных недостатков, и он также доказал свою способность вносить значительный вклад в борьбу с профессионалами. В прошлом сезоне Сараф стал лидером «Ратиофарм Ульм», отдавая 4,6 передачи за игру и помогая команде выйти в финал Бундеслиги. Ещё в 2024 году он был признан MVP на Евробаскете до 18 лет, набирая в среднем 28,1 очка, делая 5,3 передачи и опережая всех игроков по перехватам — четыре», — говорится в статье.