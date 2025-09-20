Скидки
«С ней было покончено». Леброн вспомнил, когда у него закончилась обычная жизнь

Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс рассказал, когда завершилась его обычная жизнь без славы.

«Она прекратилась, наверное, на втором курсе после того, как я выиграл чемпионат штата на первом курсе. Начался второй курс — и всё закончилось. С этим было покончено.

Иногда мне хочется просто зайти в кинотеатр до того, как погаснет свет, понимаешь, о чём я? Или просто сходить в парк развлечений. Моя дочь постоянно хочет ходить в парки аттракционов. Я говорю: «Детка, я люблю тебя, но этого не произойдёт. Тебя отведёт няня. Этого не будет», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

