Остин Ривз рассказал, как Леброн заставил его задуматься, что ему не место в баскетболе

27-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, вспомнил, как единственный раз в жизни он посчитал, что ему не место в баскетболе.

«Единственный раз, когда я думал, что мне не место на баскетбольной площадке, был, на самом деле, во время тренировки. Мы просто играли, Брон был Броном, и я подумал: «Не знаю, смогу ли играть на таком уровне». Он сделал четыре фэйдавэй с передней линии. У меня промелькнула мысль: «Ладно, ничего не могу поделать». Это меня выбесило», — приводит слова Ривза портал Fadeaway World.