Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер Польши на Евробаскете-2025 и экс-игрок «Зенита» перешёл в «Анадолу Эфес»

Лидер Польши на Евробаскете-2025 и экс-игрок «Зенита» перешёл в «Анадолу Эфес»
Комментарии

32-летний польский и американский разыгрывающий защитник Джордан Лойд перешёл в команду Евролиги «Анадолу Эфес», о чём сообщила пресс-служба турецкого коллектива.

193-сантиметровый баскетболист минувший сезон провёл в стане «Монако», в который перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в 2022 году. В финале Евролиги сезона-2024/2025 монегаски проиграли «Фенербахче» со счётом 70:81.

Джордан был лидером и главной звездой польской команды на чемпионате Европы — 2025, благодаря его игре поляки заняли второе место в группе D, уступив Франции, но обойдя Словению, Израиль, Бельгию и Исландию. В 1/8 финала Польша обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 80:72, а в 1/4 финала проиграла Турции — 77:91.

Материалы по теме
НБА в Европе. А есть ли вообще в этом смысл?
НБА в Европе. А есть ли вообще в этом смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android