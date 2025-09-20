Лидер Польши на Евробаскете-2025 и экс-игрок «Зенита» перешёл в «Анадолу Эфес»

32-летний польский и американский разыгрывающий защитник Джордан Лойд перешёл в команду Евролиги «Анадолу Эфес», о чём сообщила пресс-служба турецкого коллектива.

193-сантиметровый баскетболист минувший сезон провёл в стане «Монако», в который перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в 2022 году. В финале Евролиги сезона-2024/2025 монегаски проиграли «Фенербахче» со счётом 70:81.

Джордан был лидером и главной звездой польской команды на чемпионате Европы — 2025, благодаря его игре поляки заняли второе место в группе D, уступив Франции, но обойдя Словению, Израиль, Бельгию и Исландию. В 1/8 финала Польша обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 80:72, а в 1/4 финала проиграла Турции — 77:91.