Леброн раскрыл, каких суеверий придерживается перед матчами в НБА

Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс рассказал о суевериях, которых придерживается перед матчами.

«Да, я раскладываю свою форму перед каждой игрой в раздевалке. Иногда выбираю обувь, которую буду носить, в зависимости от соперника или команды. Но если я выйду на разминку и почувствую себя нехорошо, а кроссовки мне не подходят, то обязательно побегу в раздевалку и переодену их до начала игры. Или если буду выглядеть ужасно в первой четверти, то их меняю», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

