В ЦСКА высказались в преддверии Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025

Вице‑президент баскетбольного ЦСКА Наталия Фураева высказалась о настрое армейцев перед предстоящим Суперкубком Единой лиги ВТБ, который пройдёт с 24 по 25 сентября в Белграде, Сербия.

«Суперкубок — это тоже предсезонный турнир, но такое громкое название и участие команд Евролиги несомненно придают дополнительную ответственность, а, значит, будем ещё и тренировать психологию», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Помимо ЦСКА, участниками Суперкубка Единой лиги станут санкт-петербуржский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и «Дубай».

Армейцы стали чемпионами Единой лиги в минувшем сезоне-2024/2025.