Все новости
Главная Баскетбол Новости

Уникаха — НБА Джи-Лига Юнайтед: прямая трансляция финала Межконтинентального кубка ФИБА начнется в 14:00

Начало прямой видеотрансляции баскетбольного матча «Уникаха» — «НБА Джи-Лига Юнайтед»
Комментарии

21 сентября в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финального матча Межконтинентального кубка ФИБА между командами «Уникаха» (Испания) и «НБА Джи-Лига Юнайтед».

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Межконтинентальный кубок ФИБА . Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уникаха
Малага, Испания
2-я четверть
33 : 36
НБА Джи-Лига Юнайтед
Уникаха: Перес, Бальцеровски, Уэбб III, Калиноски, Баррейро, Диас, Джедович, Сулейманович, Дуарте, Тийе, Кравиш, Перри
НБА Джи-Лига Юнайтед: Рэндл, Шэклфорд, Гильярд, Деннис, Вудард, Кинси, Шарп, Фанк, Бейхайм, Уильямс, Хант, Манли

Календарь Межконтинентального кубка ФИБА
Турнирная таблица Межконтинентального кубка ФИБА
НБА в Европе. А есть ли вообще в этом смысл?
Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
