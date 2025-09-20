Скидки
Андрей Зубков продлил контракт с баскетбольным клубом МБА

Российский форвард Андрей Зубков продолжит карьеру в сезоне-2025/2026 в составе ПБК МБА-МАИ. О подписании нового соглашения сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

В прошлом сезоне 32-летний баскетболист сыграл за МБА-МАИ 47 матчей, в среднем набирал 14,7 очка, делал 7,4 подбора, 1,8 передачи и 1 перехват. По результативности Зубков вошёл в десятку лучших игроков Единой лиги ВТБ, а по подборам занял второе место среди участников турнира. Также он помог столичному клубу завоевать бронзовые медали Кубка России.

Ранее баскетболист МБА-МАИ Максим Барашков по достоинству оценил вклад в команду Андрея Зубкова, который перебрался в стан московской команды в прошлом сезоне из «Зенита».

