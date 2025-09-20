Скидки
Баскетбол

Кайри Ирвинг сообщил, что восстановление после операции идёт успешно

Кайри Ирвинг сообщил, что восстановление после операции идёт успешно


Защитник «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал о ходе реабилитации после тяжёлой травмы колена. По словам игрока, процесс восстановления проходит по плану, он старается больше отдыхать и избегать лишних отвлекающих факторов. Об этом баскетболист сообщил в разговоре с TMZ Sports.

«Реабилитация идёт невероятно хорошо. Сейчас стараюсь уделять больше времени отдыху и меньше отвлекаться», — приводит слова Ирвинга TMZ Sports.

Кайри Ирвинг в марте 2025 года получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто». Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

