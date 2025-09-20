Нембард займёт позицию Халибёртона в «Индиане»

Защитник «Индианы Пэйсерс» Эндрю Нембард сообщил, что в новом сезоне будет играть на позиции разыгрывающего в отсутствие травмированного Тайриза Халибёртона.

«Я всегда рассматривал себя как разыгрывающего и много лет готовился к этой роли. Теперь снова беру на себя обязанности первого номера. Игра будет восприниматься иначе: когда атакуешь из угла, площадка выглядит по-другому, а с переходом на позицию разыгрывающего появляется больше новых задач. Я рад возможности сосредоточиться на организации игры и прогрессировать в этом направлении», – заявил Нембхард в интервью на Youtube-канале Hello and Welcome.