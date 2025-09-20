Скидки
Лонни Уокер назвал Кендрика Нанна пионером переходов из НБА в Европу

Лонни Уокер назвал Кендрика Нанна пионером переходов из НБА в Европу
Защитник «Маккаби» Лонни Уокер заявил, что волна переходов американских игроков из НБА в Евролигу началась с примера Кендрика Нанна.

«Всё действительно началось с Кендрика Нанна. Он стал одним из пионеров, показал, что американцам комфортно приезжать в Европу и играть здесь. Когда это делает игрок такого уровня, начинается эффект домино. Я пошёл следом, теперь всё больше американцев перебираются в Евролигу. Я стараюсь отвечать на их вопросы и объяснять разницу между НБА и Европой», — приводит слова Уокера Eurohoops.

Уокер был выбран на драфте НБА 2018 года под 18-м номером и провёл 361 матч в составе «Сан-Антонио», «Бруклина», «Филадельфии» и «Лейкерс», где в сезоне-2022/2023 играл вместе с Нанном. В 2024 году он перешёл в «Жальгирис», а нынешний сезон начнёт в «Маккаби».

