Саймонс остаётся главным активом «Бостона» для возможных обменов

Американский профессиональный баскетболист, атакующий защитник «Бостон Селтикс» Анферни Саймонс остаётся ключевым элементом в возможных сделках клуба. Об этом сообщил обозреватель Брайан Робб. Клуб изучал рынок летом, однако не получил предложений, которые могли бы заинтересовать руководство.

«Селтикс» проверяли спрос на Саймонса, но пока ничего стоящего не нашли. Разыгрывающий — одна из самых насыщенных позиций в НБА, а его контракт и проблемы в защите делают сделки сложными. Ситуация может измениться по ходу сезона, если появятся травмы или перестановки у претендентов», — приводит слова Робба Mass Live.