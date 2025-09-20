Неемиаш Кета станет основным центровым «Бостона» в новом сезоне

26-летний центровой Неемиаш Кета рассматривается как главный кандидат на стартовую позицию в передней линии «Бостон Селтикс». Об этом сообщил обозреватель Брайан Робб, отметив, что тренерский штаб примет окончательное решение по итогам тренировочного лагеря.

«Я бы назвал Кету явным фаворитом. Он провёл сильное лето на Евробаскете, имеет опыт игры в системе «Бостона» и остаётся лучшим защитником трёхсекундной зоны и подбирающим в составе. Но это не значит, что место будет отдано ему автоматически, — многое зависит от того, каким видит стиль игры Джо Маззулла. Если ставка будет на меньшие пятёрки с Джейленом Брауном на позиции тяжёлого форварда, возможны изменения в ротации», — приводит слова Робба Mass Live.