Маркквис Ноуэлл подписал контракт с «Басконией»

Американский разыгрывающий Маркквис Ноуэлл присоединился к испанской «Басконии» и дебютирует в Евролиге. 25-летний игрок ранее не был выбран на драфте НБА 2023 года и провёл два сезона в лиге развития, проведя лишь один официальный матч за «Торонто». Контракт с клубом согласован, информация подтверждена в соцсетях инсайдера Чемы де Лукаса.

В прошлом сезоне G-лиги Науэлл в среднем набирал 17,3 очка, делал 8,9 передачи, 3,1 подбора и 1,9 перехвата за 30,1 минуты игры при точности трёхочковых 37,5%. В студенческой карьере он установил рекорд по передачам в одном матче турнира NCAA (19) и в 2023 году получил премию Боба Кузи как лучший разыгрывающий NCAA-I.