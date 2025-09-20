Костас Слукас заявил, что «Панатинаикос» настроен на успешный сезон Евролиги

Капитан «Панатинаикоса» Костас Слукас рассказал о планах команды на новый сезон Евролиги и подготовке к «Финалу четырёх» в Афинах. По его словам, команда намерена сразу начать сезон с побед на домашних матчах, чтобы задать правильный тон выступлению.

«Нужно выиграть два первых домашних матча, чтобы задать тон сезону, — какой бы баскетбол мы ни показывали. В прошлом году мы были сильнее соперников, но не смогли это показать на площадке. Теперь начинаем новый сезон с чистого листа. «Финал четырёх» в Афинах добавляет мотивации. Второго провального года не будет», — приводит слова Слукаса Basket News.