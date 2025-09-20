Костас Флеваракис, бывший тренер Денниса Шрёдера, рассказал о том, как молодой разыгрывающий начал свою карьеру в «Брауншвейге» в сезоне-2012/2013 и превратился в одного из лидеров сборной Германии. По словам тренера, успех Шрёдера стал результатом сочетания его соревновательного характера и веры в собственные силы при поддержке наставника.

«Он с самого начала показал, что заслуживает шанса. До меня ему не доставалось внимания. Никто особо не верил в его способности. Он ошибался, но учился на ошибках. Никогда не вёл себя провокационно, просто стремился соревноваться. Ему нужна была поддержка, и, когда она появилась, он полностью раскрылся», – приводит слова Флеваракиса Basket News.