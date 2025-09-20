Скидки
Д'Мой Ходж подписал негарантированный контракт с «Даллас Маверикс»

Д'Мой Ходж подписал негарантированный контракт с «Даллас Маверикс»
Защитник Д'Мой Ходж присоединился к тренировочному лагерю «Далласа». 26-летний баскетболист ростом 193 см будет проходить просмотр перед началом сезона. Об этом сообщил репортёр Грант Афсет в соцсетях.

Ходж родом с Британских Виргинских островов. В 2023 году он не был выбран на драфте НБА, но дебютировал в лиге за «Лос-Анджелес Лейкерс», проведя 7 матчей и набирая в среднем 2 очка за 5,9 минуты на площадке. Прошлый сезон он провёл в греческом клубе «Арис», набирая 7,1 очка, делая 2,5 подбора, 1,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за матч в Еврокубке.

Контракт с «Далласом» у Ходжа негарантированный, что означает, что окончательное место в составе он сможет закрепить за собой только по результатам тренировочного лагеря.

