Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Халибёртон назвал Джона Сину любимым рестлером, поставив его выше Брока Леснара

Тайриз Халибёртон назвал Джона Сину любимым рестлером, поставив его выше Брока Леснара
Комментарии

Звезда «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, почему считает Джона Сину величайшим рестлером всех времён, ставя его выше Брока Леснара. Халибёртон проводит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия и в свободное время делится мнениями о спортивных звёздах.

«Я определённо больше за Джона Сину. Для меня и многих людей моего поколения он является величайшим рестлером всех времён. В те годы, когда он набирал популярность, я сам начинал увлекаться реслингом. Сина был частью тех моментов, которые сформировали моё отношение к рестлингу, и я до сих пор слежу за его карьерой. Когда я вижу его в ринге, я понимаю, почему его считают легендой», — приводит слова Халибёртона The Sportal.

Материалы по теме
Нембард займёт позицию Халибёртона в «Индиане»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android