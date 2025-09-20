Тайриз Халибёртон назвал Джона Сину любимым рестлером, поставив его выше Брока Леснара

Звезда «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, почему считает Джона Сину величайшим рестлером всех времён, ставя его выше Брока Леснара. Халибёртон проводит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия и в свободное время делится мнениями о спортивных звёздах.

«Я определённо больше за Джона Сину. Для меня и многих людей моего поколения он является величайшим рестлером всех времён. В те годы, когда он набирал популярность, я сам начинал увлекаться реслингом. Сина был частью тех моментов, которые сформировали моё отношение к рестлингу, и я до сих пор слежу за его карьерой. Когда я вижу его в ринге, я понимаю, почему его считают легендой», — приводит слова Халибёртона The Sportal.