Фанаты обеспокоены, что правила НБА не действуют на Стива Баллмера

Журналист Пабло Торре отметил, что инцидент с возможным обходом потолка зарплат «Клипперс» вызывает недовольство среди болельщиков. По его словам, ситуация демонстрирует, что даже самые богатые владельцы не всегда следуют правилам, что вызывает вопросы о честности в спорте.

«Это расследование дало мне понимание о количестве фанатов, которые возмущены, озабочены этим инцидентом и протестуют против него. Если спорт действительно будет таким, они готовы забыть про него. Людям важно, что богатейший человек в спорте не может просто так обойти правила в игре, в которую они вкладывают свои эмоции и ресурсы. Почему людям так важна эта ситуация со Стивом Баллмером? Потому что богатейший человек в спорте, один из богатейших людей мира вряд ли будет ответственен за что-либо в реальной жизни. Но не в спорте. Он не может просто так купить титул и лучшего игрока», — приводит слова Торре Front Office Sports.