Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты обеспокоены, что правила НБА не действуют на Стива Баллмера

Фанаты обеспокоены, что правила НБА не действуют на Стива Баллмера
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Пабло Торре отметил, что инцидент с возможным обходом потолка зарплат «Клипперс» вызывает недовольство среди болельщиков. По его словам, ситуация демонстрирует, что даже самые богатые владельцы не всегда следуют правилам, что вызывает вопросы о честности в спорте.

«Это расследование дало мне понимание о количестве фанатов, которые возмущены, озабочены этим инцидентом и протестуют против него. Если спорт действительно будет таким, они готовы забыть про него. Людям важно, что богатейший человек в спорте не может просто так обойти правила в игре, в которую они вкладывают свои эмоции и ресурсы. Почему людям так важна эта ситуация со Стивом Баллмером? Потому что богатейший человек в спорте, один из богатейших людей мира вряд ли будет ответственен за что-либо в реальной жизни. Но не в спорте. Он не может просто так купить титул и лучшего игрока», — приводит слова Торре Front Office Sports.

Материалы по теме
«Где доказательства?» Марк Кьюбан раскритиковал СМИ из-за скандала с Леонардом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android