Майкл Бизли признался, что не был готов к Пэту Райли в «Майами»

Бывший игрок «Майами Хит» Майкл Бизли рассказал о своих первых годах в команде и о взаимодействии с президентом клуба Пэтом Райли. По словам баскетболиста, в начале карьеры ему было непросто принимать наставления опытного руководителя, хотя они оказали на него большое влияние.

«Я не был готов к Пэту Райли. Он относился ко мне как к сыну. Мне было неловко, иногда я не хотел с ним разговаривать. Но он заставлял меня приходить в его офис каждую неделю, слушал я его или нет. Сейчас я живу по тем правилам, которые он мне прививал. Но тогда мне было всего 19 и мне дали слишком много денег», – приводит Бизли ClutchPoints.