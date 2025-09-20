Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Бизли признался, что не был готов к Пэту Райли в «Майами»

Майкл Бизли признался, что не был готов к Пэту Райли в «Майами»
Комментарии

Бывший игрок «Майами Хит» Майкл Бизли рассказал о своих первых годах в команде и о взаимодействии с президентом клуба Пэтом Райли. По словам баскетболиста, в начале карьеры ему было непросто принимать наставления опытного руководителя, хотя они оказали на него большое влияние.

«Я не был готов к Пэту Райли. Он относился ко мне как к сыну. Мне было неловко, иногда я не хотел с ним разговаривать. Но он заставлял меня приходить в его офис каждую неделю, слушал я его или нет. Сейчас я живу по тем правилам, которые он мне прививал. Но тогда мне было всего 19 и мне дали слишком много денег», – приводит Бизли ClutchPoints.

Материалы по теме
Майкл Бизли — о Брайанте: лучше пусть думает, что я слишком крутой, чем сидеть с ним
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android