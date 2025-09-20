Скидки
Драфт-аналитик назвал переход Коби Бафкина в «Нетс» удачным решением

Драфт-аналитик Сэм Весени прокомментировал приобретение 21-летнего защитника Коби Бафкина «Бруклином» у «Атланты» за денежную компенсацию. Контракт игрока на текущий сезон составляет $ 4,5 млн, клуб также может воспользоваться опцией на $ 6,9 млн в следующем году.

«Для «Нетс» это попадание в яблочко. Бафкин умеет быстро принимать правильные решения, любит идти в проходы и может играть как разыгрывающий рядом со звездой или как шутер без мяча. Его навыки позволяют гибко использовать его в разных игровых схемах, и клуб получит возможность оценить его потенциал в следующих сезонах», — сказал Весени на подкасте Game Theory.

