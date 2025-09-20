Скидки
Наз Хиллмон из «Атланты» стала «Лучшей шестой» сезона-2025 женской НБА

Форвард «Атланты» Наз Хиллмон получила награду «Лучший шестой игрок» сезона-2025 женской НБА.

Хиллмон была выбрана 15-й на драфте-2022 и сейчас проводит четвёртый сезон в лиге. В регулярном чемпионате сезона-2025 она в среднем набирала 8,6 очка, делала 6,2 подбора и 2,4 передачи за 25,5 минуты. В 27 из 44 матчей сезона форвард начинала игру со скамейки запасных.

Наз Хиллмон — 25-летняя американская профессиональная баскетболистка, играет на позиции тяжёлого форварда.

Ранее из-за травмы 23-летней разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк цены на матчи WNBA обрушились на 30%.

