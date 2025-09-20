Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уилли Грин заявил, что Джордан Пул готов к новому этапу в карьере

Уилли Грин заявил, что Джордан Пул готов к новому этапу в карьере
Комментарии

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин высказался о перспективах новичка команды Джордана Пула. По словам наставника, защитник находится на стадии, когда может сделать следующий шаг в своём развитии.

«Мы рады, что Джордан присоединился к нам. Я думаю, он достиг того момента, когда готов двигаться дальше. После периода в «Вашингтоне» переход в новую конкурентную среду даёт ему стимул. Он умеет атаковать, у него есть опыт побед, и мы видим, как всё постепенно складывается», — сказал Грин в шоу на Youtube-канале WDSU News.

Пул перешёл в «Пеликанс» этим летом после двух сезонов в «Вашингтоне». Ранее он выступал за «Голден Стэйт», где стал чемпионом НБА в 2022 году.

Материалы по теме
Hoopshype представил рейтинг лучших атакующих защитников НБА в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android