Уилли Грин заявил, что Джордан Пул готов к новому этапу в карьере

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин высказался о перспективах новичка команды Джордана Пула. По словам наставника, защитник находится на стадии, когда может сделать следующий шаг в своём развитии.

«Мы рады, что Джордан присоединился к нам. Я думаю, он достиг того момента, когда готов двигаться дальше. После периода в «Вашингтоне» переход в новую конкурентную среду даёт ему стимул. Он умеет атаковать, у него есть опыт побед, и мы видим, как всё постепенно складывается», — сказал Грин в шоу на Youtube-канале WDSU News.

Пул перешёл в «Пеликанс» этим летом после двух сезонов в «Вашингтоне». Ранее он выступал за «Голден Стэйт», где стал чемпионом НБА в 2022 году.