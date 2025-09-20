Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент: Куминга может быть обменян в середине сезона

Агент: Куминга может быть обменян в середине сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорс» Жонатан Куминга может покинуть команду во время следующего регулярного чемпионата НБА. Об этом рассказал его агент Аарон Тёрнер.

«Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события, но вероятность обмена Жонатана довольно высока, и, скорее всего, это произойдёт в середине сезона. В какой клуб он перейдёт и какие последствия это повлечёт – пока неизвестно. Мы учитываем, что за четыре года в «Голден Стэйт» его путь был непростым и результаты складывались по-разному. Поэтому для него особенно важно правильно использовать опцию игрока, чтобы ситуация обернулась в его пользу. С точки зрения рыночной стоимости сейчас речь идёт примерно о 24 миллионах долларов, и мы готовы работать так, чтобы все условия были соблюдены, включая финансовые ограничения для клуба», – сказал Тёрнер в интервью на YouTube-канале 95.7 The Game.

Материалы по теме
Карри, Батлер и Грин настаивают, чтобы руководство «Голден Стэйт» сохранило Кумингу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android