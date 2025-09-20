Стивен Эй Смит заявил, что не игравшие в спорте журналисты часто ведут себя как всезнайки

Телеэксперт ESPN Стивен Эй Смит подчеркнул, что, в отличие от многих коллег, не пытается выдавать себя за человека, который знает всё о профессиональном спорте. Об этом он сказал, обсуждая спорт вместе с бывшими игроками НФЛ Кэмом Ньютоном и Райаном Кларком.

«Когда я выхожу на съёмочную площадку или вхожу в арену, я уверен в себе, потому что сделал домашнюю работу и поговорил с людьми, которые действительно знают игру. Но слишком часто бывает так, что те, кто никогда не играл, ведут себя так, будто они всё поняли сами, хотя это невозможно. Я никогда не позволю себе неуважения к спортсмену, делая вид, что знаю то, что знают они. Я знаю только то, что знаю. Я могу говорить как журналист и комментатор, но не как бывший игрок», — приводит слова Смита Awful Announcing со ссылкой на SiriusXM Radio.