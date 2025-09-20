Скидки
Орри высказал мнение, что «Лейкерс» должны были обменять Ривза через «сайн-энд-трейд»

Бывший игрок НБА Роберт Орри заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоило организовать обмен Остина Ривза по схеме «сайн-энд-трейд». По его мнению, защитник не является удачным партнёром для Луки Дончича.

«Если бы «Лейкерс» были умны, они бы сделали «сайн-энд-трейд» Ривза. Причина в том, что в составе оказываются два очень похожих игрока – Лука Дончич и Остин Ривз. Я не говорю, что у них одинаковый набор навыков, но они играют на одной позиции и выполняют схожие функции. В НБА всегда важно, чтобы игроки дополняли друг друга. Посмотрите на великие команды – у них нет двух одинаковых звёзд», – сказал Орри в подкасте Big Shot Bob.

