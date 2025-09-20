Скидки
Аренас заявил, что после истории с Каваем суперзвёзды будут избегать «Клипперс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас считает, что ситуация вокруг Кавая Леонарда негативно скажется на будущем «Лос-Анджелес Клипперс». По его словам, клуб испортил свою репутацию и теперь ведущие баскетболисты не захотят подписывать с ним контракт.

«После всей этой истории с Каваем больше ни одна суперзвезда не наденет форму «Клипперс». Вы превратили MVP финала в предостережение для всей лиги. Теперь остальные смотрят на это и думают: «Нет, я лучше пойду в другое место». «Клипперс» стали кладбищем для больших имён», – отметил Аренас на своей странице в социальной сети.

