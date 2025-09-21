Скидки
Баскетбол

Тэйлен Хортон-Такер подписал контракт с «Фенербахче»

Тэйлен Хортон-Такер подписал контракт с «Фенербахче»
Американский защитник Тэйлен Хортон-Такер продолжит карьеру в Европе. «Фенербахче» объявил о заключении с ним двухлетнего соглашения. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Хортон-Такер провел в НБА шесть сезонов и успел сыграть 305 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Юту Джаз» и «Чикаго Буллз». В составе «Лейкерс» он становился чемпионом лиги в 2020 году. Прошлый сезон игрок провел в «Буллз», где выходил на площадку в 58 встречах, в среднем набирая 6,5 очка, делал 1,7 подбора и 1,4 передачи за 12,5 минуты.

Ранее авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал «Фенербахче» одним из фаворитов Евролиги в сезоне-2025/2026.

