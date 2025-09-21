«Майами» может расстаться с Терри Розиром перед стартом тренировочного лагеря

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» рассматривает возможность расставания с защитником Терри Розиром до начала тренировочного лагеря, который стартует в конце сентября. Об рассказал инсайдер Брэтт Сигел.

«Клуб всерьёз обдумывает отчисление Розира перед стартом сезона. На рынке обменов для него сейчас нет предложений, а сам игрок сообщил, что не заинтересован в выкупе контракта. Единственным вариантом для команды избавиться от него станет отчисление, и его контракт на $ 26,6 млн ляжет на клуб как «мёртвые деньги». При этом, если Розир останется в составе, он не будет частью основной ротации и уступит игровое время молодым защитникам», — приводит слова Сигела ClutchPoints.