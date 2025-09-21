Скидки
Фото: мурал с Лукой Дончичем, Коби Брайантом и его дочерью Джианной

В Лос-Анджелесе открылся новый мурал, посвящённый звёздному разыгрывающему защитнику Луке Дончичу, представляющему команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», легенде «озёрников» и пятикратному чемпиону Коби Брайанту и его дочери Джианне Брайант.

Фото: kobe-mural.com

На мурале нынешний лидер «Лейкерс» Дончич изображён по центру, в левой части запечатлено рукопожатие между Лукой и Коби в начале его карьеры, а в правой части — словенец находится с Джианной во время их фотографии при встрече на матче лиги.

Коби и Джианна погибли 26 января 2020 года в авиакатастрофе, разбившись на вертолёте в Лос-Анджелесе. Вместе с ними в вертолёте находились также шесть пассажиров и пилот — никто не выжил.

В «Лейкерс» были впечатлены игрой Дончича на Евробаскете-2025 — инсайдер
