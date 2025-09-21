Шенгюн сдержал обещание и подарил своему партнёру по сборной часы Rolex

23-летний лидер и центровой национальной команды Турции Алперен Шенгюн в социальных сетях поделился фотографией со своим партнёром по сборной Эрджаном Османи, выступающим также на позиции центрового, и часами, которые звезда НБА и «Хьюстон Рокетс» подарил ему.

Фото: Из личного архива Алперена Шенгюна

Перед полуфинальным матчей Евробаскета-2025 со сборной Греции, завершившимся с разгромным счётом 94:68, Шенгюн сказал, что если Эрджан наберёт больше 20 очков, то получит Rolex. Османи по итогам матча стал лучшим игроком на площадке, набрав 28 очков, шесть подборов, две передачи, два перехвата и один блок-шот при двух потерях. Коэффициент эффективности составил «+31».